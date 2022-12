Große Andeutung: Ist Molly-Mae Hagues Baby auf der Welt?

Hat das Kind von Molly-Mae Hague (23) etwa schon das Licht der Welt erblickt? Die Influencerin erwartet mit ihrem Partner Tommy Fury ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Ende Oktober gab die Reality-TV-Bekanntheit bereits einen kleinen Hinweis, dass der Entbindungstermin ihrer Tochter vermutlich im Dezember oder kurz nach dem Jahreswechsel sein wird. Doch nun scheint sie anzudeuten, dass das Baby bereits da ist!

In ihrer Instagram-Story teilte die 23-Jährige ein kurzes Video des werdenden Vaters, in welchem er drei Weihnachtsstrümpfe am Kamin platzierte. Die einstige UK-Love Island-Kandidatin fügte dem Post den Song "Ocean Eyes" von Billie Eilish (21) hinzu. Mit den drei aufgehangenen Söckchen könnte Molly laut einigen Fans bereits auf ihren Familienzuwachs anspielen.

Nur wenige Tage zuvor veröffentlichte die werdende Mama einen Schnappschuss von sich auf Instagram, auf dem sie ihre langen Nägel gegen etwas kürzere austauschte. Auch dieser Beitrag könnte darauf hindeuten, dass sie nur noch wenige Augenblicke von der Geburt entfernt ist.

Anzeige

Instagram / mollymae Tommy Fury, Boxer

Anzeige

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague, britische TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague im November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de