Daniel Aminati genießt erstes Weihnachten mit Töchterchen

Daniel Aminati (49) strahlt über beide Ohren! Im vergangenen August war es endlich so weit: Die Frau des Moderators, Patrice Aminati, brachte ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt. Seitdem können sich seine Follower regelmäßig über niedliche Eindrücke aus seinem neuen Papa-Alltag mit Töchterchen Charly freuen. Nun feierte das Paar sein erstes Weihnachtsfest als kleine Familie: Im Netz kam Daniel deshalb aus dem Strahlen gar nicht mehr raus.

Via Instagram teilte Daniel am Sonntag einen niedlichen Einblick in sein erstes Weihnachtsfest als frischgebackener Papa. "Unser erstes Weihnachten als kleine Familie", schwärmt er unter einem Schnappschuss, auf dem er und und seine Liebste vor einem geschmückten Tannenbaum posieren und ihre Tochter liebevoll in den Armen halten. Für ihre ersten Festtage hat sich die dreiköpfige Familie ordentlich herausgeputzt.

Wie Daniel kürzlich in seiner Instagram-Story verriet, könne sich der 49-Jährige nichts Besseres vorstellen, als Papa seiner Kleinen zu sein. Denn auch wenn der einstige Klubgänger früher gerne von Party zu Party gezogen war, vermisse er sein altes Leben kein bisschen. "Ich genieße es jetzt, hier mit meinem Kaffee die Kleine sonntagmorgens durch die Gegend zu schieben", freute er sich im Netz.

Anzeige

Instagram / danielaminati Daniel und Patrice Aminati im Juni 2022

Anzeige

Instagram / danielaminati Daniel Aminati mit seiner Familie im September 2022

Anzeige

Instagram / danielaminati Daniel Aminati mit seiner Tochter Charly

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de