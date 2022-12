Elsa Pataky und Chris Hemsworth feiern Weihnachten am Strand

An Weihnachten haben es sich Chris Hemsworth (39) und seine Familie so richtig gut gehen lassen. Seit 2010 ist er nun schon mit Schauspielerin Elsa Pataky (46) verheiratet. Gemeinsam sind sie stolze Eltern von drei Kindern: India (10), Sasha (8) und Tristan (8). Über die Feiertage ging es für die fünf in Richtung Süden. Die Hemsworths feierten Weihnachten nämlich auf einer Insel!

Auf Instagram teilte die "Interceptor"-Darstellerin ihr Glück mit ihren Followern. In einer Bilderstrecke zeigt sie Schnappschüsse ihres Familienurlaubs. Darauf ist sie unter anderem total verliebt mit ihrem Chris zu sehen. Am Strand küsste sich das Ehepaar in Badehose und Bikini – und natürlich einer Weihnachtsmütze! Aber auch auf einen Angelausflug und einen abendlichen Gottesdienst am Meer nahm die Schauspielerin ihre Fans mit. "Frohe Weihnachten von uns allen von unserer Lieblingsinsel!", wünschte Elsa unter ihrem Post.

"Ich liebe es, die beiden zusammen als Paar zu sehen. Sie bringen mich dazu, an die Ehe zu glauben!", kommentierte eine Followerin begeistert. Auch eine andere Nutzerin konnten ihre Entzückung kaum im Zaum halten und schrieben: "Wer braucht bei diesem Mann noch Weihnachtsgeschenke?"

Getty Images Elsa Pataky, Chris Hemsworth und ihre Kinder Sasha und Tristan im Juni 2022

Instagram / elsapataky Elsa Pataky und Chris Hemsworth

Instagram / chrishemsworth Chris Hemsworth und seine Frau Elsa Pataky im Juli 2022

