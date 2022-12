Geburtstag nach Weihnachten: Das findet Kit Harington doof

Kit Harington (36) wird jedes Jahr zum Geburtstagsmuffel. Eigentlich kann sich der Game of Thrones-Star nicht beschweren. Er wurde nicht nur durch eine der erfolgreichsten Serien überhaupt bekannt, sondern lernte am Set auch gleich seine große Liebe kennen. Mit Kollegin Rose Leslie (35) ist er seitdem glücklich. Die beiden sind nicht nur verheiratet, sondern auch schon Eltern. Eines würde der Brite aber doch gerne ändern: Denn Kit hätte gerne, dass es an seinem Geburtstag auch mal um ihn geht.

Kit feiert seinen Ehrentag am 26. Dezember, also in Großbritannien einen Tag nach Weihnachten. Sein Geburtstag sei dabei gar nicht das Problem, denn seine Familie komme durch die Feiertage ja eh zu Besuch – ob er nun wolle oder nicht. "Es ist immer das Gleiche. [...] Meine ganze Familie kommt an meinem Geburtstag rein gerauscht, aber ich bekomme keine Aufmerksamkeit. Ich werde dann immer sehr mürrisch und eigenbrötlerisch", beschwert er sich im Interview mit dem W Magazine mit einem Augenzwinkern. Dass Weihnachten ist, scheint Kits Geburtstag also immer zu überschatten, was ihm so gar nicht passt.

Auch die Geschenke seien über die Jahre hinweg immer weniger zufriedenstellend gewesen. "Sie werden jedes Jahr schlimmer. Ich glaube, letztes Mal habe ich ein Harry Potter-Cluedo bekommen. [...] Ich bin keine zehn Jahre alt", murrt der 36-Jährige. Dennoch müsse er zugeben, dass sich seine Familie eigentlich doch immer Mühe gegeben hatte: "Ich habe gerne Geburtstag!"

Getty Images Rose Leslie und Kit Harington bei den Golden Globes in Beverly Hills im Januar 2020

Getty Images Kit Harington bei der Premier zur siebten Staffel von "Game Of Thrones", Juli 2017

Getty Images Kit Harington auf der Comic Con in San Diego im Juli 2013

