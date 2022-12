Heiße Fotos: Will Laura Ex Mike Heiter eifersüchtig machen?

Laura Morante (32) zeigt, was sie hat! Die Influencerin und der Reality-TV-Star Mike Heiter (30) gaben im November ihre Trennung nach zwei gemeinsamen Jahren bekannt. Die beiden waren in der Jugend schon mal ein Paar gewesen. Nach dem Liebes-Aus versucht die Beauty, nach vorne zu blicken. Nun teilte sie mehrere ziemlich heiße Schnappschüsse von sich – will Laura Mike damit etwa zeigen, was er verpasst?

Auf Instagram teilte Laura eine Fotostrecke, auf der sie in einem Club posiert. Auf den Fotos trägt Laura ein extrem kurzes Kleidchen mit XXL-Ausschnitt, im Sitzen bedeckt es nicht mal ihre Hüften. "Positiv darauf getestet, die hübscheste B*tch zu sein, mit der er jemals zusammen war", schrieb die Unternehmerin zu den Fotos.

Die Fans fanden großen Gefallen an den Bildern und überhäuften Laura mit lieben Komplimenten. Auch prominente Follower kommentierten den Beitrag. "Du Granate", schrieb unter anderem auch die Ex-Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidatin Karina Bauer.

Instagram / lauramorante___ Laura Morante, Influencerin

Instagram / lauramorante___ Laura Morante im Dezember 2022

Instagram / lauramorante___ Laura Morante, Ex-Freundin von Mike Heiter

