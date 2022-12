Ist Aleks der krasseste "Temptation Island"-Kandidat jemals?

Aleks Petrovic (31) sorgt bei Temptation Island V.I.P. für eine Menge Aufruhr! Während des Fremdgeh-Formats verguckt sich der Influencer in Verführerin Vanessa Nwattu. Ohne mit seiner eigentlichen Partnerin Christina Dimitriou (30) zu sprechen, erklärt er ihre Beziehung deshalb für beendet und geht ein Verhältnis mit seiner neuen Herzensdame ein. Für sein Verhalten macht er daraufhin vor allem eine Person verantwortlich: seine Ex! Immerhin sei sie mit ihren Ausrastern selbst schuld daran, dass sich der Personaltrainer in der Männervilla geöffnet habe. Gerüchten zufolge sollen Aleks und die 22-Jährige sogar ein Kind erwarten. Für die Fans ist deshalb klar: Aleks ist der schlimmste Finger in der Geschichte von "Temptation Island"!

