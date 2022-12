Kalte Feiertage: Shawn Mendes geht an Weihnachten Eisbaden!

Shawn Mendes (24) scheint keine Angst vor Kälte zu haben. Der Sänger erobert mit seinen gefühlvollen Songs regelmäßig die Herzen seiner Fans. Im Netz beweist er allerdings immer wieder, dass er sich privat auch gerne in der freien Natur aufhält. Und das völlig unabhängig von der Jahreszeit oder den Temperaturen: Zum Weihnachtsfest stürzte Shawn sich in die kalten Fluten beim Eisbaden!

Auf Instagram teilte Shawn ein Video von sich und einem Freund bei dem eiskalten Experiment. Bei strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel standen sie gemeinsam am Flussufer im Schnee. In das zum Teil gefrorene Wasser zu gehen, schien die beiden ein wenig Überwindung zu kosten, aber nach kurzem Zögern ging es ab ins kühle Nass. Doch Shawn ist offenbar hart im Nehmen: Während des Eisbades lachte er fröhlich in die Kamera und tauchte sogar ganz unter. Mit den Worten "Frohe Weihnachten" sendete der Popstar seinen Fans so Weihnachtsgrüße der anderen Art.

Shawn scheint an Outdooraktivitäten seinen Spaß zu haben und verzichtet dabei auch gerne mal auf unnötige Textilien. Bereits im November wurde er in Los Angeles beim Wandern fotografiert. Nur in Shorts und dem passenden Schuhwerk machte er sich auf in die freie Natur. Der Anblick des "Señorita"-Interpreten mit freiem Oberkörper dürfte seinen Fans aber sehr gefallen haben.

Instagram / shawnmendes Shawn Mendes, Sänger

Instagram / shawnmendes Shawn Mendes, Dezember 2022

MEGA Shawn Mendes auf Hawaii, Februar 2022

