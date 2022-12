Kate Winslet brach Tauch-Rekord: Ist Tom Cruise etwa sauer?

Kate Winslet (47) hat am Set von Avatar: The Way of Water Tom Cruise (60)' Rekord gebrochen! Die britische Schauspielerin hat es bei den Dreharbeiten nämlich geschafft, sage und schreibe über sieben Minuten lang die Luft anzuhalten und unter Wasser zu bleiben. Tom hatte für "Mission: Impossible – Rogue Nation" zuvor rund sechs Minuten den Atem angehalten. Aber nimmt es Tom Kate etwa übel, dass sie seinen Rekord gebrochen hat?

Gegenüber USA Today betonte Kate jetzt, dass sie zwar nicht mit Tom gesprochen habe, aber trotzdem davon ausgehe, dass er etwas gekränkt sei. "Ich meine, ich kenne Tom überhaupt nicht – ich habe ihn nie in meinem Leben getroffen – aber ich bin mir sicher, dass er es satt hat, diese Geschichte zu hören, dass ich seinen Rekord gebrochen habe", vermutete die Schauspielerin und fügte hinzu: "Armer Tom."

Trotzdem ist Kate so richtig stolz auf ihre Leistung am Set von "Avatar: The Way of Water"! "Ich habe es geliebt!", freute sich die 47-Jährige und hob hervor: "Ich war erstaunt, wie gut ich darin war und dass ich immer besser wurde."

Getty Images Kate Winslet, Schauspielerin

Getty Images Tom Cruise im Juni 2022 in Seoul

Getty Images Kate Winslet im Dezember 2022 in London

