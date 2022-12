Keine Filter mehr? Cosimo Citiolo lässt sich Botox spritzen!

Cosimo Citiolos (40) Follower wissen, dass er ganz gerne mal den ein oder anderen Filter über seine Bilder legt. Der Sänger ist durch die Castingshow DSDS bekannt geworden und seither regelmäßig in diversen Reality-TV-Formaten zu sehen. Nächsten Monat wird er ins Dschungelcamp ziehen! Im Fernsehen hat der "I Want You"-Interpret jedoch nicht die Möglichkeit, sein Gesicht hinter einem Filter zu verstecken. Aus diesem Grund musste wohl eine andere Lösung her. Cosimo hat sich nun Botox spritzen lassen!

Cosimos Freundin Nathalie Gaus hat den Eingriff in ihrer Story auf Instagram festgehalten. Darin ist zu sehen, wie der Beauty-Doc die Spritze an der Stirn des Reality-Stars ansetzt. Begeisterung sieht anders aus – gequält verzieht der Sänger sein Gesicht. "Wer schön sein will, muss leiden", schreibt die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin dazu. Mit einem lachenden Emoji scheint sich die Beauty über ihren leidenden Liebsten regelrecht zu amüsieren.

Nach dem Eingriff meldet sich dann auch Cosimo selbst in seiner Story zu Wort. "Dankeschön. Jetzt bin ich für 'Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!' bereit“, kommentiert er auf einem Bild aus der Praxis seines Schönheitsdoktors. Ob ihm die geglättete Stirn Glück bringt, wird sich ab dem 13. Januar zeigen.

Instagram / nathalie_gaus Cosimo Citiolo beim Beauty-Doc

Instagram / cosimoofficial Cosimo Citiolo, Reality-Star

RTL / Arya Shirazi Cosimo Citiolo, Ex-DSDS-Kandidat

