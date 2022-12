Meint sie Tobias' Frau? Iris Klein teilt kryptische Zeilen

An wen richtet Iris Klein (55) diese Worte? Während die Reality-TV-Bekanntheit zu ihren beiden Töchtern Jennifer Frankhauser (30) und Daniela Katzenberger (36) ein gutes Verhältnis hat, scheinen sie und ihr Sohn Tobias Katzenberger sich nicht so gut zu verstehen. Auch seine Frau geriet in der Vergangenheit mit der Kampf der Realitystars-Teilnehmerin aneinander: Vor einigen Monaten erwirkte Silke Katzenberger einen Gerichtsbeschluss gegen ihre Schwiegermutter. Nachdem es seit einiger Zeit still um die beiden Frauen wurde, teilte Iris jetzt verdächtige Zeilen.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 55-Jährige folgendes Zitat: "Die Psychologie besagt, dass nicht jeder Zugang zu deinem Leben verdient, es ist vollkommen in Ordnung, Grenzen zu schaffen, um deinen inneren Frieden zu schützen. Das sollte ich mir für 2023 merken." Ob sie damit auf Silke anspielt? Schließlich schrieb Iris Folgendes dazu: "So ist es...Böse Menschen haben nichts in meinem Leben zu suchen."

Der Post kommt nur einige Tage später, nachdem ihr Sohn behauptet hatte, zur Weihnachtsfeier seiner Mutter nicht eingeladen worden zu sein. Doch Iris wies die Anschuldigungen von sich. "Wie gerne hätte ich auch meinen Sohn bei uns gehabt, denn er weiß auch, dass er jederzeit herzlich willkommen ist. Wir alle holen ihn liebend gerne ab", schrieb sie in ihrer Instagram-Story.

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / katzenberger_glitzerkrone Silke Katzenberger, Schwiegertochter von Iris Klein

Anzeige

Instagram / katzenberger_glitzerkrone Tobias und Silke Katzenberger, Oktober 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de