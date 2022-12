Nach Antonia-Trennung: Ist Patrick Romer wieder vom Markt?

Wie steht es um Patrick Romers (27) Liebesleben? Bei Bauer sucht Frau schien der Baden-Württemberger sein Liebesglück gefunden zu haben: Nach einigem Hin und Her traf Kandidatin Antonia Hemmer (22) bei ihm mitten ins Herz – doch inzwischen gehen die beiden wieder getrennte Wege. Zuletzt wurde der Beau mit Sabrina Mina (30) in Verbindung gebracht – aber gibt es zurzeit eine Frau an seiner Seite? Jetzt redete Patrick Klartext!

Bei einem Q&A auf Instagram wollte ein Fan es genau wissen und fragte bei Patrick nach. Der sorgte für klare Fronten. "Nein! Ich habe keine neue Freundin. Die nächste sollte bestenfalls die letzte sein, da will ich mir beim Kennenlernen einfach Zeit lassen", machte der Konstanzer seinen Standpunkt klar. Ob er gerade aktiv auf der Suche sei, ließ er allerdings offen.

Auf eines sollten die Fans des TV-Bauern allerdings wohl eher nicht hoffen: eine Liebes-Reunion mit Antonia. Denn die hat Patrick momentan anscheinend gar nicht auf dem Schirm. "In den letzten Wochen sind so einige unüberbrückbare Sachen passiert, die das aktuell einfach überhaupt nicht zulassen", resümierte er das Beziehungs-Aus.

Instagram / patrick_romer_ Patrick Romer und Antonia Hemmer, Sommerhaus-Gewinner 2022

Instagram / patrick_romer_ Patrick Romer, ehemaliger "Bauer sucht Frau"-Kandidat

Instagram / patrick_romer_ Antonia Hemmer und Patrick Romer

