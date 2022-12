Nach Diagnose: Céline Dion wünscht Fans "beste Gesundheit"

Céline Dion (54) zeigt sich stark! Seit Anfang des Jahres kämpfte die Sängerin mit gesundheitlichen Problemen. Vor wenigen Wochen folgte dann die traurige Gewissheit: Bei Céline wurde die unheilbare Krankheit namens Stiff-Person-Syndrom diagnostiziert. Die Erkrankung verursacht unter anderem schmerzhafte Krämpfe, weswegen die Kanadierin bei der Benutzung ihrer Stimme beeinträchtigt wird. Dennoch meldete sich Céline anlässlich der Weihnachtsfeiertage bei ihren Fans und zeigte sich optimistisch!

Mit einem Video auf ihren Social-Media-Plattformen meldete sich die "My Heart Will Go On"-Interpretin sowohl auf Englisch als auch auf Französisch bei ihren Fans: "Fröhliche Weihnachten euch allen", wünschte Céline in dem Clip, das an Heiligabend unter anderem auf Instagram veröffentlicht wurde. "Ich wünsche euch Liebe, Glück und die beste Gesundheit."

Auch ihre Fans fanden liebe Worte für ihren Star: "Frohe Weihnachten, meine liebe und reizende Céline! Ich wünsche dir alles Gute und ein gesundes Leben", "Frohe Weihnachten für dich und deine Liebsten – und beste Gesundheit für das Jahr 2023" oder "Oh, Céline! Das war das schönste Geschenk, das wir uns wünschen konnten! Dich gesund und glücklich zu sehen, ist unglaublich! Wir lieben dich so sehr!", kommentierten einige User unter dem Post.

