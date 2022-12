Nach Gerüchten: Gina Beckmann zeigt ihre neue Freundin!

Gina Beckmann ist wieder in festen Händen! Die Reality-TV-Bekanntheit heizte in den letzten Wochen schon ordentlich die Gerüchteküche an: Sie wurde kürzlich gefragt, ob sie mit ihrer Freundin unterwegs war, woraufhin sie ins Stottern geriet. Für die Fans war damals klar, dass die Ex von Cedric Beidinger wieder mit jemandem anbandelt. Und nun macht sie es auch ganz offiziell: Gina ist verliebt!

Auf Instagram räumte die einstige #CoupleChallenge-Kandidatin die Gerüchte aus dem Weg und bestätigte endlich, dass sie in einer Beziehung ist: Sie postete ein süßes Kussfoto mit einer hübschen Brünetten. "Ich kann's nicht glauben, aber es stimmt. Ich bin seit geraumer Zeit glücklich vergeben und ich freue mich so sehr, es endlich mit euch zu teilen", schwärmte sie in ihrer Story. Um wen es sich bei ihrer Freundin handelt, verriet Gina aber noch nicht.

Die Fans waren ganz aus dem Häuschen bei den Liebes-News. Aber auch andere Reality-Sternchen mischten sich unter die Gratulanten: So kommentierte unter anderem Stephie Stark (27) "Endlich", während Kate Merlan (35) dem Paar viel Glück wünschte.

Instagram / basic_gina Gina Beckmann, "#CoupleChallenge"-Kandidatin 2021

Instagram / basic_gina Gina Beckmann, Influencerin

Instagram / basic_gina Gina Beckmann, Influencerin

