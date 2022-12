Nick Cannon verbringt Weihnachten mit Söhnchen Legendary

So familiär geht es bei Nick Cannon (42) an den Feiertagen zu! Auch für den bekannten US-Komiker ist Weihnachten eine besondere Zeit, die er gerne mit seinen Liebsten verbringt. Der Moderator ist inzwischen Vater von elf Kindern – in einem Interview verriet er, dass er pünktlich zum Fest all seine Kids besuchen wolle. An Weihnachten scheint er sein Vorhaben in die Tat umgesetzt zu haben: Denn Nick feierte mit Söhnchen Legendary und dessen Mutter Bre Tiesi.

Via Instagram teilte die Beauty niedliche Schnappschüsse mit ihrem Nachwuchs und dem 42-Jährigen. Das Trio schien ein Weihnachtsshooting gemacht zu haben und bescherte seiner Community putzige Fotos. Auf einem der Bilder posierten Nick, Bre und ihr gemeinsamer Sohn Legendary in passenden Schlafanzügen für das Familienalbum – Nick konnte sich über einen Schmatzer von seinem Baby und Bre freuen. "Ich wünsche euch allen ein sehr unglaubliches und legendäres Weihnachtsfest. Was für ein Jahr! Ich bin so dankbar für meine Jungs, ich liebe euch so sehr!", schrieb die Influencerin.

Das Model und der Schauspieler zeigen oftmals, was für ein gutes Verhältnis sie zueinander haben. Nachdem Nick von seiner Ex-Freundin LaNisha Cole vorgeworfen wurde, ein schlechter Vater zu sein, nahm ihn Bre in Schutz. "Immer ein präsenter, glücklicher, beständiger und liebender Elternteil und noch besserer Mensch", schwärmte sie in ihrer Instagram-Story.

Instagram / bre_tiesi Nick Cannon und Bre Tiesi im Oktober 2022

Instagram / bre_tiesi Nick Cannon und Bre Tiesi im Mai 2022

Instagram / bre_tiesi Bre Tiesi, Model

