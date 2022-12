Elf Kinder: Nick Cannon ist an Weihnachten viel unterwegs!

Nick Cannon (42) hat an den Weihnachtsfeiertagen ordentlich zu tun! Der US-amerikanische Komiker ist inzwischen Vater von elf Kindern: Seine vielen Kids hat der Moderator von insgesamt sechs verschiedenen Frauen – darunter auch seine Ex-Frau Mariah Carey (53). Zudem erwartet er im Moment sein zwölftes Kind. Bei einer so großen Rasselbande fällt das Weihnachtsfest besonders aufwendig aus: Nick ist an Weihnachten superviel unterwegs, um seine Kids zu sehen!

Gegenüber TMZ sprach Nick jetzt über seine Planung für die Feiertage – und dabei deutete er auch an, dass er versuchen wird, am Fest der Liebe alle seine Kids zu besuchen. "Ich und der Weihnachtsmann machen gemeinsame Sache", scherzte der 42-Jährige nämlich und betonte zudem: "Ich habe die gleiche Mentalität wie der Weihnachtsmann. Ich werde die ganze Nacht unterwegs sein."

Im kommenden Jahr muss Nick dann sogar noch ein weiteres Weihnachtsgeschenk besorgen: Er und seine On-Off-Freundin Abby De La Rosa erwarten im Moment nämlich ihr drittes gemeinsames Kind. Der Comedian wird also schon bald zum zwölften Mal Vater.

Anzeige

Instagram / bre_tiesi Nick Cannon und Bre Tiesi mit ihrem Sohn Legendary, Dezember 2022

Anzeige

Getty Images Nick Cannon im Oktober 2019 in Beverly Hills

Anzeige

Instagram / hiabbydelarosa Nick Cannon und Abby De La Rosa im Oktober 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de