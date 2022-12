Seltenheit: Kendra Wilkinson postet Fotos mit ihren Kindern

Das ehemalige Playboy-Model Kendra Wilkinson (37) gewährt private Einblicke! 2018 trennte sich die TV-Bekanntheit von ihrem langjährigen Ehemann Hank Baskett (40). Ein Jahr später folgte die Scheidung. Um ihre gemeinsamen Kinder Hank und Alijah kümmern sie sich dennoch beide. In der Vergangenheit verriet Kendra bereits, dass ihr das zu Beginn jedoch nicht ganz so einfach gefallen sei. Nun teilte die Beauty einen seltenen Einblick aus dem Familienurlaub mit ihren Kindern.

Via Instagram teilte Kendra eine Reihe von Bildern, die zeigen, dass sie sich mit ihrem zwölfjährigen Sohn und ihrer achtjährigen Tochter auf Maui in Hawaii befindet. Auf einem Bild sitzen die drei, umgeben von Palmen, auf einer Bank am Meer und lächeln in die Kamera. Dazu schrieb sie "Frohe Feiertage." Obwohl Hank und Alijah in der Vergangenheit in mehreren Reality-Shows und auch auf den Social-Media-Accounts ihrer Mutter zu sehen waren, hält sie ihre Kinder aus dem Rampenlicht größtenteils fern.

Im November 2021 sprach Kendra in einem Interview mit Us Weekly über die Reaktionen ihrer Kinder auf ihre Playboy-Vergangenheit. Sie sagte damals: "Sie wissen alles. [...] Wenn man es richtig macht, kann man wirklich ihre Liebe, ihren Respekt und ihren Stolz gewinnen."

Kendra Wilkinson, US-TV-Star

Hank Baskett und Kendra Wilkinson 2016

Kendra Wilkinson, März 2021

