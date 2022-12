So glücklich feierten Coupleontour-Ina und Nessi Weihnachten

Coupleontour erleben gerade ein wirkliches Weihnachtswunder! Nachdem Ina im Sommer dieses Jahres einen Schlaganfall erlitten hatte, ging das Paar, das gerade Baby Ivi auf der Welt begrüßen durfte, durch harte Zeiten. Hinter Ina liegen mehrere Monate Krankenhausaufenthalt. Immer an ihrer Seite: ihre Frau Nessi. Zu Weihnachten wurden nun Wünsche wahr – die komplette Familie konnte jetzt gemeinsam das Fest der Liebe zu Hause feiern!

Auf Instagram teilten Ina und Nessi nun einen Vlog unter dem Titel "Unser erster Weihnachtstag". In dem taucht Ina überraschend oft auf. So macht sie während eines Selfies der beiden einen Schmollmund, lächelt ihre Partnerin zufrieden an, die schon hungrig auf das Abendessen wartet, und singt im später Karaoke. Die Influencerin trug ein schickes schwarzes Kleid. Dazu kombinierte sie eine goldene Kette und trug einen knallroten Lippenstift. Die Haare ließ die Beauty offen nach hinten fallen.

Vanessa hatte wenige Tage vor Weihnachten auf Instagram ihre Follower darüber aufgeklärt, wie lange ihre Frau noch im Krankenhaus bleiben müsse: "Sie ist ein freier Mensch und könnte theoretisch gehen. Sie könnte sagen: 'Leute, ich möchte nicht mehr weitermachen. Ich möchte nach Hause. Für mich ist das hier fertig.' Keiner könnte sie aufhalten und ihr sagen: 'Nein, du musst jetzt hierbleiben.'" Doch Ina habe weiterhin Kraft und Motivation, die Therapie-Dichte für ihre Genesung fortzuführen.

Anzeige

Instagram / coupleontour Coupleontour-Ina an Weihnachten 2022

Anzeige

Instagram / coupleontour Coupleontour-Ina ist in Weihnachtsstimmung

Anzeige

Instagram / coupleontour Coupleontour- Ina und eine Freundin verbringen Zeit zusammen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de