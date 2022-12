Starke Schmerzen: Schwangere Heather Rae Young gibt Update

Geht es Heather Rae Young (35) besser? Die Selling Sunset-Bekanntheit erwartet gerade ihr erstes Kind: Gemeinsam mit ihrem Ehemann Tarek El Moussa (41) darf sie sich auf einen Jungen freuen. Anfang nächsten Jahres soll es in etwa so weit sein. Doch zuletzt hatte die Maklerin mit Schmerzen im Rücken zu kämpfen. Jetzt gab Heather Rae ein Update, wie es ihr geht.

In ihrer Instagram-Story meldete sich die werdende Mama nach Weihnachten bei ihren Fans. "Mein Ischiasschmerz ist auf einer anderen Ebene", erklärte sie. Nachdem sie mit Tareks Kindern die Geschenke ausgepackt hatte, musste sie sich jedoch erst einmal wieder hinlegen. Besserung ist offenbar nicht in Sicht: "Ich habe so starke Schmerzen, dass ich mich ausruhen und auf dem Bett mit einem Heizkissen liegen will", gab sie niedergeschlagen zu.

Das hatte ihr Arzt ihr jedoch auch so vorgeschlagen. Vergangene Woche erklärte sie, dass sie Bettruhe halten soll, da sie durch die Rückenschmerzen ziemlich geschwächt war. "Mit dem Baby ist alles in Ordnung", stellte Heather jedoch klar.

Instagram / theheatherraeelmoussa Heather Rae Young und ihr Mann Tarek El Moussa mit seinen Kindern, 2022

Instagram / heatherraeyoung Heather Rae Young, "Selling Sunset"-Star

Instagram / theheatherraeelmoussa Tarek El Moussa und seine Frau Heather Rae, Dezember 2022

