Freundin der Queen: "The Crown" ist vollkommene Fantasie

Die Netflixserie "The Crown" spaltet seit 2016 die Gemüter. In dem Drama steht das britische Königshaus im Fokus. Insbesondere das Leben der Mitglieder der royalen Familie. Dass dieses zur Unterhaltung der Zuschauer überdramatisiert dargestellt wird, steht außer Frage. Lady Anne Glenconner, eine Freundin von Queen (✝96) Elizabeth II. und langjährige Hofdame ihrer Tochter Prinzessin Anne (72), weiß es jedoch besser. Sie behauptet: "The Crown" sei reine Fantasie!

"Es ist so unfair gegenüber der Mitglieder der Königsfamilie", beklagt sie sich gegenüber BBC Radio. Die 90-Jährige selbst schaue die Serie nicht mehr, da diese sie so wütend mache. "Das Problem ist, dass insbesondere die Leute aus Amerika alles glauben", erklärt Lady Anne. Dabei sei die in dem Drama gezeigte Geschichte "vollkommene Fantasie".

Die ehemalige Hofdame untermalt ihre Aussage mit einem Beispiel. Denn sie kritisiert die Darstellung des Todes der Schwester von Prinz Philip (✝99). Genauer gesagt das vorige Gespräch des Prinzgemahls mit Cecilia, in dem er sie drängt, in das Unglück bringende Flugzeug zu steigen. Das habe so nämlich nie stattgefunden. "Niemand möchte, dass seine Beziehungen so in den Dreck gezogen werden", beschwert sich Lady Anne.

