Zweiter Kinoflopp: Margot Robbies neuer Film enttäuscht sehr

Margot Robbies (32) Film konnte die Zuschauer wohl nicht überzeugen – schon wieder! Eigentlich gehört die Australierin zu den begehrtesten Schauspielerinnen in Hollywood. Mit ihren Performances in Filmen wie "The Wolf of Wall Street" von Star-Regisseur Martin Scorsese (80) oder als verrückte Superschurkin Harley Quinn eroberte sie die Herzen der Fans. Doch nun landete sie schon den zweiten Flop in diesem Jahr: Margots neuer Film "Babylon" scheiterte an den Kinokassen!

"Babylon" lief erst vor wenigen Tagen an und weist neben Margot eine echte Starbesetzung auf: Sie spielt an der Seite von Brad Pitt (59) und Tobey Maguire (47). Doch wie TMZ berichtete, lässt das erste Einspielergebnis zu wünschen übrig. Das Drama soll in den ersten Tagen nur etwa 3,3 Millionen Euro eingespielt haben, was bei einem Budget von knapp 75 Millionen Euro wenig zufriedenstellend ist. Für Margot ist es bereits der zweite Streifen, der in diesem Jahr nicht die Erwartungen erfüllt. Auch die Mystery-Komödie "Amsterdam" mit Christian Bale (48) und Robert De Niro (79) floppte.

Doch das kommende Jahr könnte für Margot wieder besser laufen. Sie wird zunächst im heiß ersehnten Streifen Barbie zu sehen sein. Der erste Trailer für den Film mit der Kultpuppe sorgte schon für jede Menge Gesprächsstoff, doch gibt es hier Potenzial für einen Erfolg. Auch ist ihre Rolle in einem neuen Fluch der Karibik-Film wohl noch nicht vom Tisch.

