Margot Robbie: Das wird im "Barbie"-Film zu sehen sein!

Margot Robbie (32) plaudert neue Details über ihren Barbie-Film aus! Die Schauspielerin spielt die Hauptrolle in dem auf der beliebten Puppe basierenden Film, bei dem Greta Gerwig (39) Regie führt. An der Seite von Hollywoodstar Ryan Gosling (42) wird die Oscar-Nominierte im kommenden Juli auf der Leinwand zu sehen sein. In einem Interview verriet Margot nun, auf was sich die Fans ganz besonders freuen dürfen!

Im Gespräch mit der Schauspielerin Carey Mulligan (37) für die Variety-Reihe "Actors on Actors" verriet die 32-Jährige, dass es in der Komödie sogenannte "Dreamhouses" geben wird, eine Anspielung auf die kultigen Barbie-Spielsets. "Die Traumvilla? Ihr werdet einige Traumhäuser sehen. Und es wird alles sein, wovon die Fans jemals geträumt haben", antwortete die Bekanntheit. Die beiden schwärmten auch von ihrem Kollegen Ryan, der Barbies Freund Ken verkörpert. Carey sagte, dass er der "süßeste und netteste Mann der Welt" sei. "Ist er nicht der herrlichste Mensch?", fügte Margot hinzu.

Mehr Infos gab die Australierin zum Projekt noch nicht bekannt. Jedoch wurden die beiden Hauptdarsteller von zahlreichen Paparazzi am Set in Los Angeles abgelichtet. Auf Inlineskates glitten sie ausgelassen lachend über die Promenade am Venice Beach. In Neongelb und Pink waren die beiden in ihren verrückten Outfits nicht zu übersehen.

Getty Images Margot Robbie bei den Oscars im April 2021

Getty Images Margot Robbie bei einem Pre-BAFTA-Dinner in London im Februar 2019

Snorlax / MEGA Margot Robbie und Ryan Gosling im Juni 2022

