An Weihnachten: Samira Klampfl war mit Baby in Notaufnahme

Besinnliche Weihnacht sieht anders aus. Samira Klampfl (29) und Serkan Yavuz (29) lernten sich bei Bachelor in Paradise 2021 kennen und lieben. Ihr Liebesglück wurde im Mai dieses Jahres dann mit der Geburt ihrer Tochter Nova Skye Sya gekrönt. Seitdem hält die Influencerin ihre Fans über ihren Mama-Alltag auf dem Laufenden – so auch jetzt wieder: Samira verbrachte wegen Nova den ersten Weihnachtsfeiertag im Krankenhaus.

Die Beauty hatte ihrer Community schon einige Male von der extrem trockenen Haut ihrer Tochter berichtet. Trotz all der Tipps und ärztlich verschriebener Cremes habe sich das aber nicht verbessert – ganz im Gegenteil: "Sie konnte gar nicht mehr schlafen, weil sie sich so gekratzt hat, und der Ausschlag ist bis ins Gesicht gewandert. Es war alles richtig, richtig rot." Trotz des ersten Weihnachtsfeiertages musste die Mama dann handeln. "Daraufhin sind wir dann ins Krankenhaus gefahren […]. Wir haben über zwei Stunden in der Notaufnahme abgewartet, bis wir dann drangekommen sind."

Die lange Wartezeit habe sich allerdings kaum gelohnt: Wie Samira aufgebracht berichtete, habe ihr der Arzt nicht geholfen, da er ihr nur eine weitere Creme verschrieben hat, mit der die Apothekerin aber nichts anfangen konnte. Außerdem habe der Arzt ihr lediglich empfohlen, nach den Feiertagen ihren Kinderarzt aufzusuchen.

