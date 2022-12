Beim GZSZ-Spin-off "Leon" wird es um Leben und Tod gehen!

Es wird dramatisch beim GZSZ-Spin-off "Leon – Kämpf um deine Liebe"! Bereits im vergangenen Jahr brachte die Daily einen ersten Spin-off, nämlich Leon – Glaub nicht alles, was du siehst, heraus. Darin ging es um die Liebe zwischen Leon Moreno (gespielt von Daniel Fehlow, 47) und Sarah (gespielt von Susan Sideropoulos, 42). Die Zuschauerquoten waren hervorragend, also beschloss RTL, eine Fortsetzung zu drehen. Die soll nun am 11. Januar anlaufen. Wenige Tage bevor es losgeht, hat der Sender nun weitere Details zur Handlung verraten!

Achtung, SPOILER!

Wie RTL mitteilt, stecken Leon und Sarah mitten in den Vorbereitungen für ihre Hochzeit, als Sarah unerwarteten Besuch bekommt: Nach 30 Jahren steht plötzlich ihr verschwundener Bruder auf der Matte. Weil ihm Leon von Anfang an nicht über den Weg traut, kommt es zu Streitereien zwischen ihm und seiner Zukünftigen. Als Leon schließlich seinen Verdächtigungen auf den Grund gehen und nach Beweisen suchen will, ist er plötzlich in Lebensgefahr... Wird Sarah ihre rosarote Brille noch rechtzeitig ablegen und ihren Schatz vor dem Sturz in den Abgrund retten?

"Leon"-Darsteller Daniel verrät im Interview mit RTL: "Sarah erlebt manches einfach anders, als Leon es zu sehen meint." Daraus entwickle sich schließlich ein Kampf der Liebe zwischen den beiden. Der Schauspieler spoilert außerdem: "Eine:r überlebt dieses Mal vielleicht nicht!"

RTL / Oliver Ziebe Daniel Fehlow und Susan Sideropoulos am Set von "Leon – Glaube nicht alles, was du siehst"

RTL / Matthias Marx Daniel Roesner, Susan Sideropoulos, Daniel Fehlow und Sarah Hannemann, "Leon"-Stars

RTL / Oliver Ziebe Daniel Fehlow und Susan Sideropoulos am Set des dritten GZSZ-Spin-offs

