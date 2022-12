Chaos: Andrej Mangold und seine Annika im Umzugsstress

Andrej Mangold (35) und Annika Jung sind bereit für den nächsten Schritt. Der einstige Bachelor und die Fashion-Bloggerin sind seit einigen Monaten zusammen. Die beiden Turteltauben führten zu Beginn eine Fernbeziehung: Die Beauty wohnt in München, während der TV-Star zwischen Bonn und Mallorca pendelt. Doch damit ist jetzt Schluss, denn das Paar zieht zusammen nach Köln. Somit lässt auch der erste Umzugsstress nicht lange auf sich warten!

Der 35-Jährige hält seine Community stets auf dem Laufenden, so gibt er auch einen Einblick in das Voranschreiten der gemeinsamen Umzugspläne. Diese scheinen bereits in vollem Gange zu sein! In seiner Instagram-Story teilte Andrej eine Aufnahme, auf der zu sehen ist, wie er es sich mit Annika an einem Umzugskarton gemütlich gemacht hat und sein Essen genießt. Der Unternehmer nahm die Situation mit Humor und scherzte: "Neuer Esstisch ist top".

Annika hielt ihre Fans ebenfalls auf dem Laufenden und gab ein kleines Update. In ihrer Instagram-Story zeigt sie die gemeinsame Wohnung: Im Raum stapeln sich die Kartons und weitere private Gegenstände der beiden. Annika lässt sich nicht entmutigen und schreibt: "Weiter gehts".

Action Press / Timm, Michael Andrej Mangold und Annika Jung bei der Box Gala in Berlin im September 2022

Instagram / anniju__ Annika Jung und Andrej Mangold

Instagram / anniju__ Annika Jung, Freundin von Andrej Mangold

