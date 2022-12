Andrej Mangold und seine Annika wagen den nächsten Schritt!

Andrej Mangold (35) hat in Annika Jung sein neues Zuhause gefunden! Der einstige Bachelor ist insgesamt zwei Jahre lang Single gewesen. Doch dann trat die Fashion-Bloggerin in sein Leben. Die beiden führen seit wenigen Monaten eine Fernbeziehung. Sie wohnt in München, während er in Bonn sowie auf Mallorca lebt. Wegen der Entfernung haben Andrej und Annika jetzt beschlossen: Sie ziehen zusammen!

Im Interview mit Bild plaudert Andrej aus: "Ich habe sie ganz spontan gefragt, ob wir zusammenziehen. Ich sagte: 'Ganz ehrlich, es ist doch viel besser, wenn wir zusammenwohnen würden.'" Annika fährt fort, um die Situation zu Ende zu erzählen: "Dann haben unsere Augen gefunkelt. Das war ein richtig schöner Moment!", erinnert sie sich. Das Paar habe sich für Köln zum Leben entschieden. "Wir wollten einen kompletten Neustart für uns und an einen Ort ziehen, an dem wir uns beide wohlfühlen", erklärt ihr Liebster. Sie hätten eine Penthouse-Wohnung mit über 150 Quadratmeter und Dachterrasse sicher.

Auch verrät Unternehmer Andrej gegenüber Bild, dass er Annikas Familie noch gar nicht wirklich kenne: "Anni hat zwar meine Mama und ihren Mann schon kennengelernt, als wir vor ein paar Wochen in Hannover waren. Aber es bot sich aufgrund unseres Stresses noch keine Gelegenheit, Annis Eltern kennenzulernen." Es sei ihm aber wichtig, dass die Familien der beiden bald Bekanntschaft miteinander schließen.

