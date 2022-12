Claudia Obert will ihren 37 Jahre jüngeren Max 2023 heiraten

Claudia Obert (61) und ihr Max (24) wollen den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gehen! Die Modeunternehmerin und der Webdesigner sind seit mehreren Monaten ein Paar. Auch wenn ihre Liebe nicht exklusiv ist, scheinen die beiden miteinander wohl kaum glücklicher sein zu können. Erst vor wenigen Wochen teilten sie ein Foto, auf dem sie total verliebt wirkten. Nun durfte Claudia endlich auch Max' Familie kennenlernen. Im nächsten Jahr möchten die beiden sogar heiraten!

Wie Bild berichtet, feierte Claudia das Fest der Liebe bei ihrem 37 Jahre jüngeren Freund und dessen Familie am Stadtrand von Hamburg. Ein Verlobungsring lag noch nicht unterm Tannenbaum – den will Max ihr aber wohl bald an den Finger stecken: "Die Hochzeit haben wir fest eingeplant. Es gibt auch schon einen Ring, da darf Claudia aber noch nix drüber wissen." Auch die einstige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin betonte, dass sie sich unbedingt eine Hochzeit wünsche: "Mein Plan für 2023: Max heiraten und Kinder adoptieren!"

Was ihre Trauung angeht, haben die Turteltauben sogar schon ziemlich konkrete Pläne. "Wir träumen von einer Hochzeit in Norddeutschland und Flitterwochen auf den Malediven. Auch die Adoption eines Kindes mit Claudia ist ein Lebenstraum von mir", plauderte Max aus.

Claudia Obert und ihr Freund Max auf Ibiza

Max Suhr und Claudia Obert im November 2022 in Hamburg

Claudia Obert und ihr Freund Max in Hamburg

