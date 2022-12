Fans lachen sich schlapp: The Rocks Töchter schminken ihn

Im Netz beweist der ehemalige Wrestler immer wieder, was er für ein liebevoller Vater ist! Dwayne "The Rock" Johnson (50) hat insgesamt drei Kinder. Eins davon stammt aus seiner Ehe mit Dany Garcia (54). Mit seiner jetzigen Ehefrau Lauren Hashian (38) zeugte er zwei weitere Kinder. Diese beiden Sprösslinge hatten offenbar vor wenigen Tagen den Spaß ihres Lebens. Dwayne hat sich nämlich von seinen Töchtern schminken lassen!

In einem lustigen Clip, den der Schauspieler seinen Fans auf Instagram wohl nicht vorenthalten wollte, lässt er ein Umstyling über sich ergehen. Während Tochter Jasmine ihn schminkt, fragt Dwayne gequält: "Musst du so fest drücken?" Offensichtlich schon, denn die Siebenjährige erwidert trocken: "Ja, das gehört zum Make-up dazu." Der Familienvater scheint einzusehen: Wer schön sein will, muss leiden. Nachdem er sich die Zusicherung geholt hat, dass er "cool" aussehe, fragt er, ob er noch etwas benötige. "Ein Tutu!", stellt Jasmine fest. Für Dwayne sei es jedoch etwas anderes. "Ich brauche auch meine Würde", sagt er, bevor er versucht, in den rosafarbenen Rock zu schlüpfen.

"Ich habe mich zwar noch nicht im Spiegel gesehen, aber wenn ich so cool aussehe, wie ich mich fühle, dann gewinne ich!", schrieb der "Jungle Cruise"-Star selbstbewusst unter seinem Post. Der Meinung ist auch Skirennläuferin Lindsey Vonn (38). Sie kommentierte: "Das sollte dein neuer Look werden!"

Instagram / therock Dwayne "The Rock" Johnson mit seiner Tochter Jasmine

Instagram / therock Dwayne "The Rock" Johnson mit seinen Töchtern Tiana und Jasmine

Instagram / therock Dwayne "The Rock" Johnson und Tochter Jasmine

