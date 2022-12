So süß gratuliert Dwayne Johnson seiner Tochter Jasmine!

Im Netz beweist der ehemalige Wrestler immer wieder, was er für ein toller Vater ist! Dwayne "The Rock" Johnson (50) hat insgesamt drei Kinder. Eins davon stammt aus seiner Ehe mit Dany Garcia (54). Mit seiner jetzigen Ehefrau Lauren Hashian (38) hat er die anderen beiden – unter anderem Töchterchen Jasmine. Die hat gestern ihren siebten Geburtstag gefeiert. So niedlich gratulierte Papa Dwayne Jasmine zum Geburtstag!

Auf Instagram postete der Jumanji-Star eine liebevoll zusammengestellte Bilderstrecke von sich und seiner mittleren Tochter im Netz. "Ich wünsche meinem kleinen furchtlosen Tornado, der voll mit Charisma und Charme ist, den schönsten Geburtstag", schrieb der Dreifachpapa darunter. In seinem goldigen Text deutete der Schauspieler zudem an, dass er extra nach Hause fliege, um bei seiner kleinen Tochter zu sein. "Ich liebe dich mehr, als es Worte gibt", fügte Dwayne hinzu.

Auch Nesthäkchen Tiana hatte der "Jungle Cruise"-Darsteller bereits seine Liebe im Netz ausgesprochen. In einem Clip, in dem seine jüngste Tochter auf seinem Schoss sitzt und ihm ihr Spielzeug zeigt, strahlen die beiden um die Wette. "Sie hat absolut keine Ahnung, wie viel ihre Liebe und Herzlichkeit ihrem Daddy bedeuten", hatte Dwayne darunter zugegeben.

Instagram / therock Dwayne "The Rock" Johnson und Jasmine Johnson

Instagram / therock Dwayne "The Rock" Johnson und Tochter Jasmine

Instagram / therock Dwayne "The Rock" Johnson mit seiner Tochter Tiana

