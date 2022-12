Gina Beckmann gibt Details zu ihrer neuen Beziehung bekannt

Gina Beckmann plaudert über ihrer neue Freundin! Die Reality-TV-Teilnehmerin war im vergangenen Jahr mit dem Personal Trainer Cedric Beidinger zusammen. Nach wenigen Monaten in der Öffentlichkeit gaben die beiden bekannt, sich wieder getrennt zu haben. Seitdem war es ruhig um das Liebesleben von Gina. Am Montag teilte sie der Öffentlichkeit aber mit, wieder in einer Beziehung zu sein. Jetzt gab sie Details zu ihrer neuen Freundin bekannt!

In einer Fragerunde auf Instagram gab Gina ihren Followern die Möglichkeit, ihr Fragen zu ihrer neuen Beziehung zu stellen. "Wie lange seid ihr schon zusammen?", war wohl eine der am meisten gestellten Fragen. Kennen würden sie sich schon seit April, beantwortete Gina die Frage, sie hätten aber einige Monate Funkstille gehabt, bevor sie zusammengekommen sind. Zumindest sind die beiden schon so lange zusammen, dass sie gemeinsam Weihnachten bei Teilen beider Familien verbracht haben. Zudem wollten User wissen, wo sich das Paar das erste Mal geküsst habe. "Bei ihr Zuhause", ging Gina auf die Frage ein.

Das erste Date soll wohl an der Spree stattgefunden haben. Die verliebten Frauen hätten dabei gemeinsam Bier getrunken und der Sonne beim Untergehen zugesehen. Während sie sich zurückerinnerte, wirkte Gina sehr ausgeglichen und glücklich.

Instagram / basic_gina Gina Beckmann, Influencerin

Instagram / basic_gina Gina Beckmann, ehemalige "Big Brother"-Kandidatin

Instagram / basic_gina Gina Beckmann, Juni 2019

