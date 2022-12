Melissas Neuer für "Hochzeit auf ersten Blick"-Philipp tabu

Will Melissa ihren Neuen vor Philipp abschirmen? Vor gut einem Jahr trennten sich die beiden einstigen Hochzeit auf den ersten Blick-Kandidaten. Im Anschluss an ihr Ehe-Aus lieferten sich die zwei einen regelrechten Rosenkrieg. Inzwischen haben sowohl Melissa als auch Philipp wieder neue Partner – doch die schlechte Stimmung scheint zu bleiben: Philipp beklagt sich, dass er Melissas Neuen nicht kennenlernen darf.

Bei einem Q&A auf Instagram wollte ein Fan wissen, ob sich Philipp mit dem Neuen seiner Ex-Partnerin versteht. "Leider dürfen wir 'Peter' nicht kennenlernen. Nach der ersten Begegnung meiner Freundin und meiner Ex sagt meine Freundin, sie gibt immer eine zweite Chance", berichtete das TV-Gesicht seine Sicht der Dinge. Gerne wolle er mit seiner Verflossenen Frieden schließen: "Ich kann nur sagen, das liegt nicht an mir. Zum Wohle meines Sohnes würde ich alles tun."

Auf seine Teilnahme an der Kuppelshow blicke er mit gemischten Gefühlen zurück, betonte Philipp: "Ich bereue nur, was mir dadurch alles widerfahren ist. Aber es ist das Wunderschönste daraus entstanden – mein Sohn, den ich über alles liebe." In die Zukunft schaue er zuversichtlich.

Anzeige

Instagram / philipp_aufdenerstenblick Melissa und Philipp von "Hochzeit auf den ersten Blick" mit ihrem Sohn

Anzeige

Instagram / philipp_hamburger_jung "Hochzeit auf den ersten Blick"-Philipp im April 2022

Anzeige

Instagram / philipp_aufdenerstenblick "Hochzeit auf den ersten Blick"-Philipp mit seinem Sohn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de