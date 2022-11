Frisch verliebt: Influencerin Diana June mit Rosen überhäuft

Diana June schwebt im siebten Himmel! Die Influencerin ist seit einigen Wochen wieder frisch verliebt. Nach dem Liebes-Aus mit ihrem Mann David hat es bei ihr wieder gefunkt. Wer der Mann an der Seite der Beauty ist, gab sie noch nicht bekannt. Jedoch zeigte Diana nun, wie sehr ihr Liebster wohl in sie verliebt ist: Sie präsentierte sich stolz inmitten von Rosensträußen und Herzballons.

Auf Instagram teilte Diana Schnappschüsse mit ihren Fans. Auf den Fotos steht die Mutter eines Sohnes zwischen roten Rosen und niedlichen Herzballons. "Das Leben in rosa Farben mit dem Mann meiner Träume. Jeden Tag wache ich zu roten Rosen und viel Liebe auf", betitelte sie ihren Beitrag. Auf den Bildern trägt Diana ein blaues, glitzerndes Kleid und hält dazu eine Rose in ihren Händen. Ihre Fans sind von der süßen Geste mehr als begeistert: "Was für schöne Rosen. Ich liebe sie einfach", schrieb ein Follower. Eine andere Person kommentierte: "Du hast es mehr als verdient. Du siehst bezaubernd aus!"

Erst vor etwa einem Monat gab Diana bekannt, dass sie wieder in einer festen Partnerschaft ist. Mit einem Schnappschuss aus Paris machte sie es offiziell. Darauf ist sie bei Mondschein in einem roten Kleid vor dem Eiffelturm zu sehen, wie sie die Hand eines Mannes hält.

Instagram / dianajune Diana June, Influencerin

Instagram / dianajune Diana June, Bloggerin

Instagram / dianajune Diana June mit einem Mann in Paris

