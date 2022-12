Niedlicher Post: Pink gratuliert ihrem Sohn zum Geburtstag

Pink (43) gratuliert ihrem Sohn! Sie ist nicht nur eine erfolgreiche Sängerin, sondern auch eine leidenschaftliche Mutter. 2006 gab die "Who Knew"-Interpretin dem Motocross-Fahrer Carey Hart (47) das Jawort. 2011 konnten sich die beiden über ihren ersten Familienzuwachs freuen – Töchterchen Willow (11) machte das Paar zu Eltern. Am 26. Dezember 2016 brachte die Musikerin Sohnemann Jameson (6) zur Welt: Anlässlich seines Geburtstages widmete Pink ihm emotionale Zeilen.

"Mein kleiner Junge. Heute 6 Jahre jung. Sie sagten, wir könnten dich nicht haben. Dann musstest du es zweimal versuchen, um hierherzukommen", begann die 43-Jährige ihren Instagram-Post. Pink teilte eine Reihe niedlicher Schnappschüsse und schwärmte: "Du bist authentisch. Du bist der albernste, lustigste, freundlichste, netteste kleine Mensch, und ich danke meinen Glückssternen jeden einzelnen Tag, dass ich jemanden wie dich um mich haben darf." Zum Schluss gratulierte sie Jameson: "Diese Welt braucht das, was du hast. Danke, dass du so bist, wie du bist. Ich liebe dich. Alles Gute zum Geburtstag, Baby."

Pink spricht stets offen über das Muttersein. In einem Interview mit People gab sie private Einblicke und verriet: "Ich weine oft in meinem Kleiderschrank." Der Grammy-Siegerin würden Rückzugsorte fehlen: "Ich gehe in die Dusche und führe ein lautes Selbstgespräch. Dann stelle ich plötzlich fest, dass Willow die ganze Zeit dastand und mich angestarrt hat."

Anzeige

Instagram / pink Pink mit ihren Kindern und ihrem Mann

Anzeige

Instagram / pink Jameson Hart, Sohn von Pink

Anzeige

Getty Images Pink bei der "The Ellen Degeneres Show", 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de