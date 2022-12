Wie süß: Michelle Hunziker hält liebevoll Auroras Babybauch

Bald ist es so weit! Im Jahr 1996 brachte Michelle Hunziker (45) ihr erstes Kind zur Welt: Aurora Ramazzotti (26). Die hübsche Halbitalienerin kommt anscheinend ganz nach ihrer berühmten Mama. Denn auch Aurora ist Fernsehmoderatorin. Aber nicht bloß das scheint die gebürtige Schweizerin mächtig stolz zu machen, denn sie erwartet auch ihr erstes Enkelkind! Liebevoll hält Michelle den kugelrunden Babybauch ihrer Tochter Aurora!

Auf Instagram hat die 26-Jährige mit einer Bilderstrecke Einblicke in ihre Weihnachtstage gegeben. Unter anderem ist ein Schnappschuss dabei, in dem Mama Michelle ihre Hand liebevoll auf Auroras wachsenden Babybauch gelegt hat. Ganz in Schwarz gekleidet posieren die beiden Frauen vor einem Haufen Geschenke. "Das ist das erste Weihnachten, bei dem ich meine Hose nicht aufknöpfen musste, denn die Knöpfe sind schon offen", scherzt die werdende Mutter unter ihrem Post.

Auroras Babybauch ist gar nicht mehr zu übersehen. Das fällt auch ihren Followern auf. "Es ist auch das erste Weihnachten, an dem du nicht gefragt wirst, ob du schwanger bist", kommentiert ein Fan. Eine andere Nutzerin zeigt sich sicher im Hinblick auf den erwarteten Nachwuchs: "Das nächste Weihnachten wird noch besser."

Splash News Aurora Ramazzotti im November 2022 in Mailand

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker und Tochter Aurora im November 2022

Instagram / therealhunzigram Aurora Ramazzotti und Michelle Hunziker

