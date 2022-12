Wird er nun auch Musiker? Halseys Sohn (1) spielt Schlagzeug

Bei Halsey (28) fällt der Apfel wohl nicht weit vom Stamm. Die Sängerin hatte mit Songs wie "Him and I" oder "Control" große Hits. Neben ihrem beruflichen Erfolg könnte es bei ihr aber auch privat kaum besser laufen: Im Juli des vergangenen Jahres ist sie zum ersten Mal Mutter geworden und durfte den kleinen Ender Ridley Aydin (1) auf der Welt willkommen heißen. Der scheint sich auch prächtig zu entwickeln und seiner Mama musikalisch Konkurrenz zu machen: Er versuchte sich nun am Schlagzeug!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte Halsey ein Video, in dem ihr Hosenmatz inmitten von Spielzeug vor einem Mini-Schlagzeug sitzt. Er schien mit dem Instrument, das er offenbar zu Weihnachten bekommen hat, ziemlich viel Spaß zu haben: Der Anderthalbjährige trommelte fröhlich darauf herum und schien sich sehr zu freuen. Dass ihn seine Eltern offenbar an die Musik heranführen wollen, zeigt auch sein Outfit: Ender trug einen Pyjama mit dem Logo des Sängers Prince (✝57).

Mit Halseys Musik muss sich Ender hingegen noch anfreunden. In der "The Tonight Show" hatte die Grammy-Preisträgerin verraten, dass der Kleine immer schmolle, wenn sie anfange zu singen. "Er hasst es. Er ist mein größter Kritiker", gestand sie.

Instagram / iamhalsey Halseys Sohn an Weihnachten 2022

Instagram / iamhalsey Halseys Sohn Ender Ridley Aydin im Dezember 2022

Instagram / iamhalsey Halsey und ihr Sohn Ender Ridley im April 2022

