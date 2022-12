"Babylon": So wild haben Brad Pitt und Margot nie gefeiert!

Brad Pitt (59) und Margot Robbie (32) machen Lust auf "Babylon"! Die beiden Star-Schauspieler gehören zum hochkarätigen Cast des neuen Comedy-Dramas, das am 19. Januar auch in Deutschland erscheinen wird. In dem Film dreht sich alles um extravagante und verruchte Partys, wie sie in den 1920er-Jahren in Hollywood gefeiert wurden. Die Hauptdarsteller Brad und Margot sagen ganz klar: So wild wie in "Babylon" sind sie noch nie abgegangen!

Im Interview mit USA Today betonte der Filmstar jetzt: "So heftig? Nein, noch nie." Dem konnte seine Kollegin nur zustimmen: "Ich bin schon auf ein paar wilden Partys gewesen, aber nicht auf dem Niveau von 'Babylon', das ist noch mal ein ganz anderes Level." Brad ergänzte: "Ich war wahrscheinlich auf Partys, auf denen so etwas in Hinterzimmern stattfand, aber ich habe es einfach nicht in diese Räume geschafft."

Insgesamt sei "Babylon" wie eine Fantasiewelt für Brad: "Wir haben nicht diese Art von ungezügelter, ausschweifender Wildwest-Freiheit, wie sie für Hollywood beschrieben wird – bevor die Einschaltquoten kamen, als sie es als großes Geschäft entdeckten." Werdet ihr euch den Streifen ansehen? Stimmt ab!

Anzeige

Getty Images Brad Pitt, Damien Chazelle, Diego Calva und Margot Robbie – der Cast von "Babylon"

Anzeige

Getty Images Margot Robbie und Brad Pitt

Anzeige

Getty Images Margot Robbie bei der "Babylon"-Premiere

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de