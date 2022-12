Fail-Offenbarung: Aleks Petrovic rennen die Follower weg!

Aleksandar Petrovic (31) hat seine Fans ganz schön enttäuscht! Bei Temptation Island V.I.P. verliebte sich der Influencer in die Verführerin Vanessa Nwattu und kam letztendlich mit ihr zusammen – und das, obwohl er zeitgleich noch in einer Beziehung mit Christina Dimitriou (30) war. Daraufhin kündigte er an, im Netz eine große Offenbarung machen zu wollen. Allerdings handelte es sich dabei nicht um eine Neuigkeit, sondern lediglich um eine erneute Bestätigung seiner Beziehung mit Vanessa. Nach dieser enttäuschenden "Offenbarung" verliert Aleks jetzt sogar zahlreiche Follower!

Vor der "großen Offenbarung" folgten rund 294.000 Fans dem Instagram-Profil von Aleks – doch nach der Bekanntgabe waren zahlreiche User wohl so enttäuscht, dass sie den Account kurzerhand deabonnierten: Inzwischen hat der "Temptation Island V.I.P."-Casanova nämlich nur noch 289.000 Follower – ihm haben also in kürzester Zeit rund 5.000 Supporter den Rücken gekehrt.

Aleks blieb allerdings auch nach der Follower-Flaute und zahlreichen kritischen Kommentaren dabei, dass es sich bei seinem Post um "die größte Offenbarung des Jahres" handle. "Auch wenn viele bereits spekuliert haben, dass ich mit Vanessa zusammen bin, durften wir [unsere Beziehung] erst heute – sechs Monate später – bekannt geben", rechtfertigte er sich.

Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Temptation Island V.I.P."

Aleksandar Petrovic, "Love Island"-Bekanntheit

Aleksandar Petrovic im Dezember 2022

