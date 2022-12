Fans enttäuscht: Das ist Aleks Petrovics "große Offenbarung"

Kommt er damit gut an? Aleksandar Petrovic (31) sorgte in der aktuellen Staffel von Temptation Island V.I.P. für ziemlich für Trubel: Er verliebte sich in die Verführerin Vanessa Nwattu und ging mit ihr eine Beziehung ein – obwohl er zu der Zeit noch mit Christina Dimitriou (30) zusammen war. Beim Wiedersehen gaben Aleks und Vanessa dann zu, dass sie immer noch ein Paar sind. Im Netz kündigte der Influencer an, noch eine große Offenbarung mit seinen Fans teilen zu wollen – doch auf Aleks' große Ankündigung folgt nun überhaupt nichts Neues.

Auf Instagram erstellte der Fitness-Fan sogar einen Countdown, um seine Fans auf die Offenbarung vorzubereiten. Doch Neuigkeiten liefert Aleks nicht: "Das sechsmonatige Warten hat endlich ein Ende! Endlich darf ich stolz zu dir stehen, endlich darf ich mein Leben offiziell mit dir teilen", schreibt der 31-Jährige unter seinen neuen Post und berichtet damit lediglich, dass Vanessa und er ein Paar sind. Dazu teilt er ein romantisches Video mit seiner Freundin – samt zahlreicher Produktplatzierungen.

Die Fans sind von dieser Ankündigung beziehungsweise Werbung allesamt enttäuscht. "Peinlich. Dachte, jetzt kommt was Krasses", kommentiert etwa ein Fan. "Das ist keine Offenbarung, das ist blamieren auf höchstem Niveau, mehr nicht", "Das war jetzt die Offenbarung? Lächerlich!" oder "Ist das ein Witz gerade?", sind nur ein paar von vielen Kommentaren unter dem Post.

Anzeige

RTL Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

RTL Aleks Petrovic bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

Instagram / aleks_petrovic1 Aleksandar Petrovic, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de