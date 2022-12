Frisch verliebt? Sam Dylan lernt wieder jemanden kennen!

Gibt es wieder jemanden im Leben von Sam Dylan (31)? Der Realitystar ging einige Zeit gemeinsam mit Rafi Rachek (32) durchs Leben, doch sie litten unter einigen Auf und Abs. Im Juni dieses Jahres verkündeten die TV-Bekanntheiten dann, dass sie sich trennen. Seitdem geht Sam als Single durchs Leben. Doch nun gab er zu: Er lernt gerade jemand Neues kennen!

In seiner Instagram-Story antwortete der Promi Big Brother auf die Frage eines Fans, wie es um sein Liebesleben steht. "Liebe kann man das noch nicht nennen. Aber ich date jemanden, wo ich nicht sagen darf und will, wer das ist. Was die Zukunft bringt, wird sich zeigen", gab Sam daraufhin zu. Es sei allerdings noch alles ganz am Anfang.

Aber auch über seinen Kinderwunsch spricht Sam im Rahmen des Q&As. Eigentlich hatten er und Rafi nämlich vor ihrer Trennung geplant, gemeinsam in einer TV-Show nach einer Mutter zu suchen. Ein Kind wolle Sam aber weiterhin: "Ich brauche ja erst noch den passenden Mann dazu. Möchte eigentlich kein Kind alleine groß ziehen. [...] Aber ich fliege im nächsten Jahr in die USA und werde mich mit einer Agentur für Leihmütter treffen", kündigte er an.

Anzeige

Instagram / rafirachek Rafi Rachek und Sam Dylan

Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image / Actionpress Sam Dylan beim Event-Screening des Kinofilms "Morbius" in Berlin

Anzeige

Instagram / houseofdylan Sam Dylan, Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de