Marc Terenzi macht Verena Kerth eine süße Liebeserklärung

Marc Terenzi (44) und Verena Kerth (41) können einfach nicht genug voneinander bekommen! Vor wenigen Monaten haben die beiden Turteltauben ihre Beziehung offiziell gemacht. Doch gekannt haben sie sich schon vorher. Die Radiomoderatorin und der Sänger waren zuvor nämlich schon 22 Jahre lang miteinander befreundet! Ihr gefundenes Liebesglück zeigen die beiden immer wieder gerne im Netz. Dort machte Marc seiner Verena nun eine zuckersüße Liebeserklärung!

Auf Instagram hat das 5ünf-Mitglied eine Fotostrecke von sich und seiner Liebsten geteilt. Darauf posieren sie top gestylt in einem lässigen Look. Während Marc in seiner lässigen grauen Jacke, einem Sweatshirt mit einem Hund darauf und einer schwarzen Jeans noch recht unauffällig wirkt, ist Verena der Hingucker schlechthin. Sie begeistert Modefans mit einem gecroppten T-Shirt und einer ungewöhnlich geschnittenen Jeans, die viel Haut zeigt. Auch ihr Partner scheint total hin und weg von der Blondine zu sein. Unter dem Bild schrieb er: "Es ist egal, wohin du reist... Dein Zuhause ist dort, wo deine bessere Hälfte ist."

Bei diesen Worten kann Verena ja bloß dahinschmelzen. "Marc hat mal wieder einen romantischen Moment", kommentierte sie gerührt. Die lieben Worte kann sie auf jeden Fall brauchen. Denn am 13. Januar zieht die 41-Jährige ins Dschungelcamp und wird sich für einige Zeit von ihrem Marc verabschieden müssen.

Kandima Resort Marc Terenzi und Verena Kerth, November 2022

Getty Images Verena Kerth und Marc Terenzi im September 2022

RTL Verena Kerth, Kandidatin bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus", 2023

