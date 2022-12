Nach Scheidung: Cathy und Mats Hummels zusammen im Urlaub

Jetzt machen sie noch zusammen Urlaub! Mats (34) und Cathy Hummels (34) waren sieben Jahre lang verheiratet. Im vergangenen Jahr trennten sich der Fußballprofi und die Influencerin, seit Dezember ist nun auch die Scheidung durch. Dennoch wollen sie das gemeinsame Familienleben nicht aufgeben – ihrem Sohn Ludwig (4) zuliebe. Dafür verbringt das Ex-Paar noch ziemlich viel Zeit miteinander. Cathy und Mats machen nun sogar zusammen mit ihrem Sohn Urlaub in Dubai!

Einen Tag nach der Scheidung und wenige Tage vor Weihnachten kündigte Cathy an, ihre Weihnachtszeit in Dubai zu verbringen. Ihren Followern erklärte sie, dass sie drei Monate alleine mit ihrem Sohn unterwegs sein wird. Am Dienstag teilte sie jedoch eine Instagram-Story, in der auch ihr Ex-Mann Mats zu sehen ist. Hand in Hand läuft er mit dem gemeinsamen Sohn vor Cathy her – die Familie geht gemeinsam einkaufen. Daraufhin postet Cathy noch ein Selfie, auf dem sie, Mats und Ludwig verschwommen zu sehen sind und kommentiert dieses mit: "Verschwommene Linien."

Im Interview mit RTL verriet Cathy schon, dass sie auch Silvester gemeinsam feiern werden. Es scheint, als würde das ehemalige Paar trotz Trennung für ihren Sohn als Team zusammenhalten.

Instagram / cathyhummels Cathy und Mats Hummels mit ihrem Sohn Ludwig im Dezember 2022

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels im April 2020

Instagram / cathyhummels Mats, Ludwig und Cathy Hummels, August 2021

