Romantische Aufnahmen: Diana June will wieder heiraten!

Diana June ist bereit für den nächsten Schritt! Im September teilte die deutsche Influencerin ein niedliches Geheimnis mit ihren Followern: Sie ist wieder verliebt. Mit dem neuen Mann an ihrer Seite kann sich die Hamburgerin offenbar alles vorstellen – denn Diana und ihr Liebster sind verlobt! Via Instagram teilt sie süße Aufnahmen, auf denen sie ihren Zukünftigen liebevoll küsst und ihren Klunker in Szene setzt. Scheint ganz so, als hätte Diana in ihrem neuen Partner ihren Mister Right gefunden.

