Nach Ehe-Aus: Novalanalove verbringt Weihnachten am Meer

Novalanalove (31) lenkt sich von ihrer Trennung ab! Seit Ende November sind die Influencerin, die mit bürgerlichem Namen Farina Opoku heißt, und ihr Mann DJ Jeezy getrennt. Immer wieder waren zuvor Gerüchte aufgetaucht, dass der Kölner seiner Partnerin fremdgeht. In einem Statement stellte die Bloggerin daraufhin klar, dass tatsächlich seine Untreue der Grund für das Ehe-Aus ist. Trotz der Geschehnisse will sich Farina ihr erstes Weihnachtsfest mit ihrer Tochter Nola aber nicht verderben lassen: Gemeinsam mit ihren Liebsten gönnt sie sich über die Feiertage eine Auszeit!

Im Interview mit Bunte erzählte die 31-Jährige jetzt von ihren Plänen. "Über Weihnachten werde ich mit meiner Mama und Nola verreisen und, um ehrlich zu sein, auch flüchten, um dann frisch ins neue Jahr zu starten", meinte sie. Auf ihrem Social-Media-Account gab sie auch schon ein paar weitere Details wie das Reiseziel preis: Farina und ihre Liebsten entspannen zurzeit auf den Malediven!

Die Auszeit scheint die Kölnerin jedenfalls sehr zu genießen. In ihrer Instagram-Story ließ sie ihre Fans bereits an ihrem Urlaub teilhaben – und wirkte dabei ziemlich glücklich: "Ach ja, was soll ich sagen? Das fängt ja schon mal gut an. Die Anreise war sehr, sehr angenehm. Nola hat sehr gut mitgemacht. Ich bin so dankbar. Und die Anreise ist wirklich lang."

Anzeige

Instagram / novalanalove DJ Jeezy, Novalanlove und ihre Tochter Nola Kiana im November 2022

Anzeige

Instagram / novalanalove Novalanalove im Dezember 2022 auf den Malediven

Anzeige

Instagram / mom_opoku Brigitte Opoku mit ihrer Tochter Farina Yari

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de