Wegen Implantaten: Jessica Alves verbringt Silvester im Bett

Für Jessica Alves (39) fällt Silvester aus. Durch ihre zahlreichen Beauty-OPs wurde die gebürtige Brasilianerin im Netz und im TV bekannt. Mittlerweile gibt es nur noch wenige Bereiche ihres Körpers, die sie noch nicht optimieren ließ. Ihr Traum ist es, sich optisch der berühmten Barbiepuppe anzunähern – passend dazu gab sie sich selbst den Spitznamen "Real-Life-Barbie". Doch jetzt bekommt sie die unschönen Konsequenzen einer ihrer Operationen zu spüren: Jessica muss den Jahreswechsel allein in einem Hotel verbringen!

Gegenüber Daily Mail verrät Jessica, dass sie ihre Po-Implantate ein weiteres Mal auf den Operationstisch in der Türkei gebracht haben. Doch nicht ganz freiwillig: "Weil ich auf einer Weihnachtsfeier war und zu viel getanzt habe, ist das Implantat aus der Position gerutscht. Jetzt ist auch mein Silvesterabend ruiniert, denn ich werde im Bett bleiben müssen in einem Hotel in Istanbul", berichtet die 39-Jährige. Sie habe sich schlicht nicht an die Anweisungen des Arztes gehalten, denn der hatte ihr für mehrere Wochen so wenig Bewegung wie möglich vorgeschrieben. Unter anderem sollte sie sich drei Wochen nicht hinsetzten, acht Wochen nicht tanzen und drei Monate kein Fitnessstudio besuchen.

Den Schönheitsoperationen an sich habe Jessica mittlerweile allerdings abgeschworen. Der letzte Eingriff war wohl notwendig. Nach mittlerweile 91 Behandlungen soll nun Schluss sein. "Dann werde ich für immer mit der plastischen Chirurgie fertig sein", betonte sie im Juli. Es seien lediglich ein paar letzte Ausbesserungen zu tun.

Instagram / jessicaalvesuk Jessica Alves im August 2021

Instagram / jessicaalvesuk Webstar Jessica Alves in Beverly Hills

Instagram / jessicaalvesuk Jessica Alves im August 2021

