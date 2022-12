Weihnachtsgruß: Verona Pooth teilt seltenes Familienfoto

Verona Pooth (54) verzückt ihre Fans! Die Moderatorin hat ihre Familie nicht oft komplett um sich versammelt: Ihr Sohn San Diego (19) besucht zurzeit eine Sportakademie in den USA – und kündigte erst kürzlich an, auch nach seinem Abschluss in den Vereinigten Staaten bleiben zu wollen. Umso schöner, wenn zum Fest die Liebsten zusammenkommen. Das feierte Verona nun mit einem raren Familienfoto!

Den Schnappschuss teilte Verona nach den Feiertagen auf Instagram. Darauf schauen sie und ihr Mann Franjo Pooth (53) gemeinsam mit den beiden Kids San Diego und Rocco (11) glücklich in die Kamera. "Ein kleines Selfie von uns. Wir hoffen, Ihr hattet auch schöne Weihnachtstage", schrieb die gebürtige Bolivianerin unter das Foto, garniert mit einigen Christmas-Emojis und guten Wünschen fürs neue Jahr.

Veronas Fans freuten sich überschwänglich über den festlichen Post. "Ein sehr schönes Familienfoto, gut seht ihr alle aus!", schrieb eine begeisterte Userin unter den Beitrag. Viele andere fluteten die Kommentarspalte mit zahlreichen Herz-Emojis.

Anzeige

Wenzel, Georg / ActionPress San Diego und Verona Pooth im November 2019 in Berlin

Anzeige

Getty Images Verona Pooth im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Verona und Franjo Pooth bei der Goldenen Kamera 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de