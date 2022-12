Verona Pooth traurig: Sohn San Diego will in den USA bleiben

Verona Pooth (54) wird ihren Sohn vermissen! Vor rund zwei Jahren zog ihr Erstgeborener San Diego (19) in die USA, um dort seinen Traum von einer Karriere als Profigolfer zu verfolgen. Der Promi-Spross besucht derzeit ein Sport-Internat in Florida. Auch abseits des harten Alltags der Akademie hat Diego in Amerika Fuß gefasst und sogar eine feste Freundin gefunden. In drei Monaten wird er seine Ausbildung beenden. Doch auch nach seinem Abschluss will Diego in den USA bleiben – sehr zum Bedauern seiner Mama Verona.

RTL begleitete das Mutter-Sohn-Gespann, als Diego seiner Mutter die Botschaft überbrachte. "Ich glaube, ein bisschen traurig wird sie schon sein", ahnte der 19-Jährige bereits im Vorfeld. Immerhin hatten seine Eltern ihm ans Herz gelegt, in London weiterzustudieren. "Aber leider ist das Golfniveau an den Colleges in Europa nicht so hoch, deshalb würde ich gerne in Amerika bleiben", erklärte der Sportler. Als Verona das hörte, fiel sie aus allen Wolken. "Aber wenn du in Amerika studierst, dann sehen wir dich an den Feiertagen nicht. Aber er muss ja wissen, was er macht", bedauerte sie und räumte ein: "Wir haben mit London gerechnet – oder vielleicht haben wir uns das auch schön geredet..."

Die räumliche Distanz hatte für die 54-Jährige und ihren Sohn bisher aber auch etwas Gutes. Die beiden wissen die gemeinsame Zeit mehr zu schätzen. "Seitdem ich vor fast zwei Jahren ausgezogen bin, verstehen wir uns viel besser. Ich freue mich jedes Mal, wieder nach Hause zu kommen und Zeit mit der Familie zu verbringen", versicherte Diego.

Instagram / san_diego_pooth San Diego Pooth, Sohn von Verona Pooth

Getty Images Verona Pooth, Moderatorin

Instagram / san_diego_pooth San Diego Franjo Pooth und seine Familie im April 2022

