Zeigt "Bachelor in Paradise"-Danilo hier seine neue Flamme?

Nanu, gibt Danilo Sellaro hier etwa einen Hinweis auf seine neue Freundin? Gerade erst war der Casanova bei Bachelor in Paradise zu sehen und bandelte mit Christina Rusch (24) alias Shakira an. Im Finale entschied sich der Realitystar dann allerdings gegen Shakira und für das Geld. Immer wieder werden Gerüchte laut, dass alles nur Kalkül war und er schon während der Dreharbeiten vergeben gewesen sein soll. Danilo bestreitet das – doch jetzt zeigte er sich mit einer Unbekannten an seiner Seite.

In seiner Instagram-Story ließ er die Fans an seinem Tag teilhaben – und fotografierte sich dabei ganz lässig im Aufzug. Doch da stand der Ex-Bachelorette-Kandidat nicht alleine: Eine Blondine mit cooler Lederjacke und Jeans sowie Sonnenbrille im Haar begleitete ihn – man sieht die Unbekannte jedoch nur von hinten. Wenn das nicht mal der erste Hinweis auf die neue beziehungsweise alte Frau an Danilos Seite ist...

In der Wiedersehenshow hatten auch die Ladys aus der "Bachelor in Paradies"-Villa behauptet, dass Danilo längst vergeben sei. Jade Übach (28), Kim Virginia Hartung (27) und Jennifer Rath wollen dafür sogar Beweise haben. "Ich habe auch die Namen von ihr auf seinem Handy gesehen und er hat es mir auch gesagt", behauptete Kim überzeugt.

RTL / René Lohse Danilo Sellaro, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2022

Bachelor in Paradise, RTL+ Danilo und Shakira bei "Bachelor in Paradise"

Instagram / danilosellaro Danilo Sellaro beim "Bachelor in Paradise"-Wiedersehen

