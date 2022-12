Ex-Bachelor-Girl Franzi Temme hatte wirklich was mit Alex!

Endlich spricht Franziska Temme (27) Klartext! Die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin hatte nach dem diesjährigen Bachelor in Paradise-Finale vage Andeutungen gemacht, dass sie Alexander Golz (26) an Karneval nähergekommen sei – und das, obwohl er seit den Dreharbeiten eigentlich mit der Influencerin Yasmin Vogt (24) zusammen ist. Bislang hatte Franzi allerdings nicht aufgeklärt, was genau zwischen ihr und Alex gelaufen ist. Nun meldete sie sich in einem Statement zu Wort – und schilderte ihre Sicht der Dinge!

"Zwischen Karneval und der Wiedersehensshow lag circa eine Woche dazwischen. An Karneval kamen Alex und ich – das gebe ich offen und ehrlich zu – uns näher", erzählte die 27-Jährige nun in ihrer Instagram-Story. Zu diesem Zeitpunkt habe Franzi überhaupt nicht gewusst, dass Alex das Paradies eigentlich mit Yve verlassen hatte. "Ich wusste tatsächlich lediglich nur von ihm, dass er definitiv als Single aus dem "Bachelor in Paradise"-Finale rausgegangen ist, dass er in keiner Beziehung ist und mich sehr toll findet", führte sie weiter aus.

Als Franzi davon erfahren hatte, dass Alex eigentlich mit Yve zusammen ist, habe sie sofort den Kontakt zu der 24-Jährigen gesucht. "Sie wusste von nichts", stellte die Beauty klar. Sie könne aber nicht verstehen, warum das Datingshow-Pärchen bei der Reunion so getan habe, als sei zwischen ihnen nichts vorgefallen. "Wie kann man sich in diese Wiedersehensshow setzen, allen Leuten sagen, man hat so eine wunderschöne und glückliche Beziehung, obwohl es gar nicht stimmt. Er betrügt dich!", wetterte sie abschließend gegen ihn.

RTL / René Lohse Alexander Golz, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2022

Instagram / yvevogt Alexander Golz und Yasmin Vogt, "Bachelor in Paradise"-Stars

Instagram / ziskat Franziska Temme, Influencerin

