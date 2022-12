Eilmeldung: Die Modedesignerin Vivienne Westwood ist tot

Vivienne Westwood hat sich im Laufe ihrer langen Karriere einen großen Namen in der internationalen Modebranche gemacht. Die gebürtige Britin wurde für ihren Verdienst in der Modewelt sogar von Queen Elizabeth II. mit der Auszeichnung "Dame Commander of the Order of the British Empire" ausgezeichnet. Jetzt gab das Modehaus auf Twitter eine traurige Nachricht bekannt: Die Star-Designerin ist im Alter von 81 Jahren verstorben.

