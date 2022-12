Emma Heming zeigt: Hier verliebte sie sich in Bruce Willis!

Emma Heming (44) ist immer noch total verliebt! Seit 2009 ist sie die Frau an der Seite von Bruce Willis (67). Zusammen gehen das Model und der Actionheld durch dick und dünn. Die vergangenen Monate waren jedoch nicht gerade leicht für die Eheleute. Bei dem Schauspieler wurde die neurologische Störung Aphasie diagnostiziert – und er war gezwungen, seine Filmkarriere zu beenden. Seine Gattin stärkt ihm jedoch stets den Rücken. Denn vor vielen Jahren verlor Emma ihr Herz an Bruce im Winter-Wunderland!

Via Instagram teilte Emma nun ein zuckersüßes Video, das die Herzen ihrer Fans ganz bestimmt zum Schmelzen brachte. Darin sind die Beauty und ihr Mann in einem gemeinsamen Winterurlaub vor 15 Jahren zu sehen – ein Schlüsselerlebnis! Denn genau dort, mitten im Schnee, funkte es wohl zwischen ihnen. "Es war der Winter vor 15 Jahren, als ich mich Hals über Kopf in ihn verliebte", erinnerte sich Emma zu dem Clip.

Auch heute noch könnten Emma und Bruce wohl kaum glücklicher sein. Die Krankheit und das Karriereende des "Stirb Langsam"-Stars musste auch die 44-Jährige erst einmal verdauen – dabei war Bruce ihr eine große Stütze. "Er bringt mich immer zum Lachen. Er ist so witzig, klug, verrückt und hält mich immer auf Trab", verriet sie dazu im Interview mit The Bump.

Instagram / emmahemingwillis Bruce Willis mit seiner Frau Emma

Getty Images Bruce Willis und Emma Heming im Januar 2019

Instagram / scoutlaruewillis Emma Heming Willis und Bruce Willis

