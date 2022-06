Sie sind noch genauso verliebt wie am ersten Tag! Erst vor wenigen Monaten wurde bekannt, dass Actionheld Bruce Willis (67) seine Schauspielkarriere an den Nagel hängt. Grund: Bei dem Schauspieler wurde die neurologische Störung Aphasie diagnostiziert. Seitdem halten er und seine Familie noch mehr zusammen. Und das bewies er einmal mehr am Geburtstag seiner Frau Emma Heming Willis (44): Im Netz zeigte sich das Paar total verliebt!

Am Samstag feierte Emma ihren 44. Geburtstag. Zu diesem besonderen Anlass teilte die Beauty einen zuckersüßen Clip mit ihrem Ehemann Bruce in ihrer Instagram-Story. Darin präsentiert sich das Paar am frühen Morgen total verschmust – vor allem der 67-Jährige zeigt seiner Frau seine ganze Liebe. Mit etlichen Küssen gratuliert er ihr zum Ehrentag. "Geburtstagsküsse am Morgen sind einfach die besten!", schrieb sie zu dem Video.

Diese Extraportion Liebe konnte Emma sicher gut gebrauchen, denn auch sie hatte zuletzt etwas zu kämpfen. "Ich habe die Bedürfnisse meiner Familie über meine eigenen gestellt [...]. Dieses Ausmaß an Fürsorge für alle anderen in meinem Haushalt forderte einen zu großen Tribut meiner geistigen und allgemeinen Gesundheit", hatte sie vor Kurzem im Interview mit The Bump verraten.

Getty Images Bruce Willis und seine Frau Emma Heming Willis

Getty Images Emma Heming Willis und Bruce Willis im April 2017

Instagram / emmahemingwillis Emma Heming und Bruce Willis

